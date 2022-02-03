Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan halı sahasının çatısı, maç hazırlığı yapılırken çöktü. Çökme anında sahada kimsenin olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde Şerafettin Yıldırım Parkı'nda bulunan halı sahanın çatısı, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamadı.

İlçede bulunan tek halı sahada meydana gelen çökme sırasında, maç hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

Çökmenin oyuncuların halı sahaya girmeden önce yaşanması, büyük bir facianın önüne geçti.

GÖREVLİ KAPIYI AÇARKEN ÇÖKTÜ

Yaşanan olay nedeniyle ölümden döndüklerini söyleyen vatandaşlar, çökmenin birkaç dakika geç yaşanması halinde, altında çok sayıda kişinin kalacağını söyledi.

Bir vatandaş ise çökmenin, görevli Şükrü Karaoğlan'ın maça hazırlık için tam kapıyı açarken büyük bir gürültüyle yaşandığını söyledi.

Malatya’da, maç öncesi halı sahanın çatısı çöktü VİDEO



“KAFAMI KALDIRDIM DEMİRLER VE ÇADIR İNMEYE BAŞLADI”

Halı saha çalışanı ve ortağı Şükrü Karaoğlan, “Halı sahanın anahtarını açıyordum, tam o anda bir gürültü koptu. Kafamı kaldırdım demirler ve çadır inmeye başladı. Sırayla hepsi çöktü. Çok şükür içeriye kimseyi almamıştık." dedi.

Olay yerinde incelemede bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise, "Özel müteşebbis tarafından işletilen halı sahamız kara dayanamayarak çökmüş bulunmaktadır. Allah korudu. Şükrediyoruz kimseye bir şey olmadı. Beterin beteri var." ifadelerini kullandı.