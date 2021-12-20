Yeni açılan bir mağazadaki yüzde 50’ye varan indirimleri duyan vatandaşlar, izdihama neden oldu. Mağaza içinde ve dışında oluşan kalabalık, polis ekipleri tarafından kontrol altına alınabildi.

Malatya’da bir marketin konsept değişikliğine gitmesi ve yeni alışveriş merkezini açması nedeniyle, ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim yapıldığını duyurdu.

Bir hafta boyunca sürmesi planlanan indirimi duyan vatandaşlar, mağazanın açılışına geldi.

Yüzlerce vatandaş, içeri girmek için birbiriyle yarıştı. Hem mağaza içinde hem dışarıda, izdiham yaşandı.

“ÖNLEM ALMAMIZA RAĞMEN ÖNÜNE GEÇEMEDİK”

Çağırılan polis ekipleri, metrelerce uzunluktaki kalabalığı dağıtmak için saatlerce uğraştı. Birçok üründe indirim yaptıklarını belirten mağaza yöneticisi Erol Ergün, “Önlemler almamıza rağmen yaşanan izdihamın önüne geçemeyerek emniyet güçlerinden yardım istedik.” dedi.

Malatya’da, mağazada indirim izdihamı ViDEO

“ELİMİZDEKİ STOKLARI FİYAT İNDİRİMLERİ YAPARAK MAĞAZAMIZA ÇEKTİK”

Ergün, ürünlerin piyasadaki fiyatlarının yüksek olmasından dolayı düşük fiyat uyguladıklarını belirterek, “Züccaciye ve gıda ürünlerinde ciddi şekilde fiyat indirimleri yaptık. Züccaciye mağazasını açarak aynı zamanda da gıda ve deterjan reyonlarında ciddi indirimler yaptık. Bu indirimler izdihama sebep oldu. Önlemler almamıza rağmen bunun önüne çok geçemedik. Piyasada oluşan olumsuzluklar nedeniyle fiyatların baya bir yüksek olmasından dolayı biz de elimizdeki mevcut stokları ciddi fiyat indirimleri yaparak insanları bu şekilde mağazamıza çektik.” dedi.

“ÜRÜN BULMAKTA ÇOK ZORLUK ÇEKMEKTEYİZ”

Fiyatları düşük tutunca yoğunluk olduğunun altını çizen Ergün, “Piyasanın olumsuzluğundan dolayı birçok firma şu anda ürün üretimlerini yapmamaktadırlar. Şu anda ürün bulmakta çok zorluk çekmekteyiz. Ama buna rağmen biz mevcut stoklarımızı alış fiyatlarını da göz önünde bulundurarak daha düşük fiyatlar yaparak müşterileri çekmiş olduk. Fiyatlar çok dip fiyat olmasından dolayı insanların buraya akın etmesine sebep oldu.” şeklinde konuştu.

“GİRİŞ KAPILARINI KAPATMAK ZORUNDA KALDIK”

Zücaciyeden, gıdaya birçok üründe indirim uyguladıklarını kaydeden Ergün, “Tek üründe indirim yapmıyoruz. Birçok üründe indirim yaptık. Züccaciye, gıda, deterjan, manav reyonu, et reyonu indirimlerimiz devam ediyor. İlk günkü yoğunluk baya bizi yıprattı. Beklediğimizin çok çok üstünde oldu. İllerden, ilçelerden gelenler oldu. Giriş kapılarını kapatmak zorunda kaldık. İki saat boyunca giriş kapılarımız kapalıydı. Bu konuda emniyete teşekkür ederiz. Gerekli tedbirler alarak insanları dışarda tutmaya çalıştılar. Ambulans da geldi. Yapmamız gerekenleri fazlasıyla yaptık ama talep beklentimizin çok üstünde oldu. Şimdilik uygun fiyat kampanyası devam ettirmeyi planlıyoruz.” diye konuştu. İndirimli ürünler olduğu için erken saatlerde mağazaya uğradıklarını belirten müşteriler ise işletmenin sosyal medya hesabında indirim olduğunu gördüklerini, ürünleri uygun ve düşük fiyatta olduğunu görünce aldıklarını ifade ettiler.