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    Malatya’da mal paylaşımı kavgasında kardeşini vurdu

    Mal paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada M.U. isimli şahıs S.U.’yu bacağından vurup kaçtı. S.U., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • 23.08.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 09:49
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    Malatya’da mal paylaşımı kavgasında kardeşini vurdu

    Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4’üncü katında birlikte yaşayan kardeşler S.U. (36) ile M.U. (39) arasında mal paylaşımı nedeniyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında silahını çıkaran M.U., kardeşi S.U.’yu sol bacağından vurdu.

    Olay yerinden kaçtı

    M.U. olay yerinden kaçarken, S.U. kanlar içinde yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Malatya’da mal paylaşımı kavgasında kardeşini vurdu #1

    İkamette, 2 boş kovan bulundu

    İHA’nın haberine göre; ikamette inceleme yapan polis ekipleri 2 adet boş kovan bulurken, şüpheli şahısla birlikte olaya karıştığı değerlendirilen O.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.


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