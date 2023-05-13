Malatya'da meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı Malatya'da aynı dakikalarda iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi yaralandı.

İHA

Malatya'dan peş peşe kaza haberleri...

Malatya- Elazığ karayolu Gülenköy kavşağında 14.00 sıralarında meydana gelen kazada M.B. (67) idaresindeki hafif ticari araç ile A.Ö. (39) yönetimindeki plakalı otomobil çarpışırken M.B., T.K., İ.K. ve R.Ö. yaralandı.

Malatya-Sivas karayolu Hasançelebi Mahallesi mevkiinde meydana gelen diğer bir kazada ise A.K. (68) idaresindeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.