Malatya'da minibüs devrildi: 15 yaralı Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği minibüsün devrildiği kazada 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.

İHA

Bu sabah saatlerinde Çelikhan-Malatya yolu üzerindeki Kozluk Mahallesi'nde, T.N.'nin kontrolünü yitirdiği 02 AEP 394 plakalı yolcu minibüsü devrildi.

15 kişi yaralandı

Kazada minibüs sürücüsü ve 14 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)