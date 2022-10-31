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Malatya'da motosiklet sürücüsü, kamyonun arkasına takıldı
Malatya’da seyir halindeki bir kamyonun arkasına takılan motosiklet sürücüsü görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bu kadarına da ‘pes’ dedirten olay ise anbean kameralara yansıdı.
- 31.10.2022 - 18:50
Akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında trafikte seyir halinde olan bir kamyonun arkasına takılarak ilerleyen motosiklet sürücüsünü görenler gözlerine inanamadı.
O anlar anbean cep telefonu kameralarına yansıdı.
O anlar kamerada
İHA'nın aktardığına göre bu kadarına da ‘pes’ dedirten olayda hayatını hiçe sayan motosiklet sürücünün kamyonunun arkasında dakikalarca ilerlediği görülüyor.