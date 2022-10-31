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Malatya'da motosiklet sürücüsü, kamyonun arkasına takıldı

Malatya'da motosiklet sürücüsü, kamyonun arkasına takıldı

Malatya’da seyir halindeki bir kamyonun arkasına takılan motosiklet sürücüsü görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bu kadarına da ‘pes’ dedirten olay ise anbean kameralara yansıdı.