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    Malatya'da motosiklet sürücüsü, kamyonun arkasına takıldı

    Malatya’da seyir halindeki bir kamyonun arkasına takılan motosiklet sürücüsü görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bu kadarına da ‘pes’ dedirten olay ise anbean kameralara yansıdı.
    • 31.10.2022 - 18:50
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    Malatya'da motosiklet sürücüsü, kamyonun arkasına takıldı

    Akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında trafikte seyir halinde olan bir kamyonun arkasına takılarak ilerleyen motosiklet sürücüsünü görenler gözlerine inanamadı.

    O anlar anbean cep telefonu kameralarına yansıdı.

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktardığına göre bu kadarına da ‘pes’ dedirten olayda hayatını hiçe sayan motosiklet sürücünün kamyonunun arkasında dakikalarca ilerlediği görülüyor.

    Malatya da motosiklet sürücüsü, kamyonun arkasına takıldı #1

    Malatya da motosiklet sürücüsü, kamyonun arkasına takıldı #2


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