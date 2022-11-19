Malatya’da motosikletiyle kanalizasyon çukuruna düşen üniversiteli öldü

22 yaşındaki üniversitelinin kullandığı motosiklet, kanalizasyon çukuruna düştü. Kazada ağır yaralanan genç, kaldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi’nde 15 Kasım Salı akşamı 20.50 sıralarında 44 DJ 178 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Bünyamin Berker, kontrolü kaybetti.

Sürücü, motosikletiyle birlikte yol kenarındaki kanalizasyon çukuruna düştü.

Çevredekilerin durumu fark ederek ihbarda bulunduğu olayda yaralı sürücü, Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

4 gün dayanabildi

Hastanede 4 gündür yaşam mücadelesi veren Bünyamin Berker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA’nın haberine göre kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.