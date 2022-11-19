Petrol
87.88
-2.12%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
317.386
-0.28%
BTXN Coin
6.68
0.75%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Malatya’da motosikletiyle kanalizasyon çukuruna düşen üniversiteli öldü

    22 yaşındaki üniversitelinin kullandığı motosiklet, kanalizasyon çukuruna düştü. Kazada ağır yaralanan genç, kaldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 19.11.2022 - 14:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya’da motosikletiyle kanalizasyon çukuruna düşen üniversiteli öldü

    Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi’nde 15 Kasım Salı akşamı 20.50 sıralarında 44 DJ 178 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Bünyamin Berker, kontrolü kaybetti.

    Sürücü, motosikletiyle birlikte yol kenarındaki kanalizasyon çukuruna düştü.

    Çevredekilerin durumu fark ederek ihbarda bulunduğu olayda yaralı sürücü, Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

    4 gün dayanabildi

    Hastanede 4 gündür yaşam mücadelesi veren Bünyamin Berker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İHA’nın haberine göre kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

    Malatya’da motosikletiyle kanalizasyon çukuruna düşen üniversiteli öldü #1

    Malatya’da motosikletiyle kanalizasyon çukuruna düşen üniversiteli öldü #2


    'Saldırıya turizm açısından bakılması ibretliktir'
    Gündem

    "Saldırıya turizm açısından bakılması ibretliktir'

    Süleyman Soylu'nun FETÖ ve PKK eleştirilerine muhalefetten tepki
    Gündem

    Süleyman Soylu'nun FETÖ ve PKK eleştirilerine muhalefetten tepki

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir