Malatya'da nişanlısını bıçakla öldüren kadın sığındığı iş yerinde su istedi Malatya'da tartıştığı nişanlısını göğsünden bıçaklayan kadın, sığındığı iş yerinde su istedikten sonra polise teslim olurken bıçaklanan şahıs ise hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Malatya’'nın Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında yaşayan A.B.'nin (43) ikametine gelen nişanlısı Ulaş Kuruçay (44) ile A.B. arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.B., nişanlısını bıçakla göğsünden yaraladı.

Sığındığı iş yerinde su istedi

Kendisi de elinden yaralanan genç kadın bulunduğu ikamete yakın bir noktadaki bir iş yerine suç aletiyle birlikte sığınarak Ulaş Kuruçay'ı öldürdüğünü belirtip su istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Ulaş Kuruçay, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayda hafif şekilde yaralanan A.B. ise kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'ndeki işlemleri sonrası gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.