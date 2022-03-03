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- Malatya'da okul bahçesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı 2 gözaltı
Malatya'da okul bahçesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı 2 gözaltı
Alpaslan İlkokulu'nda bıçaklı kavgaya karışan 17 yaşındaki 2 öğrenci yaralanırken, dahil olan 2 kişi de gözaltına alındı.
- DHA
- 03.03.2022 - 17:55
Malatya'daki Alpaslan İlkokulu bahçesinde 2 grup arasında kavga başladı.
Giderek hararetlenen kavgada, Kutluhan B. (17) ve Furkan C. (17) bıçak darbeleriyle yaralandı.
Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 yaralıyı Turgut Özal Tıp Merkezi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavgaya karıştığını belirlenen 2 kişiyi ise gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.