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    Malatya'da okul bahçesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı 2 gözaltı

    Alpaslan İlkokulu'nda bıçaklı kavgaya karışan 17 yaşındaki 2 öğrenci yaralanırken, dahil olan 2 kişi de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 17:55
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    Malatya'da okul bahçesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı 2 gözaltı

    Malatya'daki Alpaslan İlkokulu bahçesinde 2 grup arasında kavga başladı.

    Giderek hararetlenen kavgada, Kutluhan B. (17) ve Furkan C. (17) bıçak darbeleriyle yaralandı.

    Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 yaralıyı Turgut Özal Tıp Merkezi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavgaya karıştığını belirlenen 2 kişiyi ise gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Malatya da okul bahçesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı 2 gözaltı #1

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    Malatya da okul bahçesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı 2 gözaltı #8


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