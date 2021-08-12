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Malatya'da ölmeye geldim dedi bacağından vuruldu

Malatya'da ölmeye geldim dedi bacağından vuruldu

Malatya’da bir kişinin ikametine hırsızlık için giren şahıs ikinci defa gittiği evde havalı tabanca ile vuruldu.