İHA
Malatya'da 13.15 sıralarında kent merkezinde meydana gelen olayda, avukatla görüşen karı koca R.K. ile N.K arasında tartışma çıktı.
Araç içerisinde devam eden tartışma sonrası R.K., tabanca ile eşi N.K.'ye bir el ateş açtı.
Açılan ateş sonucu göğüs bölgesine kurşun isabet eden kadın yaralandı.
TESLİM OLDU
Yaralı eşini Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren R.K., burada polis ekiplerine teslim oldu.
Araçta inceleme yapan ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet silah bulurken, gözaltına alınan R.K. polis merkezine götürüldü.
Yaralı N.K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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