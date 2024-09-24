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Malatya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup polise teslim oldu

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup polise teslim oldu Bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini tartıştığı aracın içerisinde tabanca ile göğsünden vurdu. Yaralı eşini hastaneye götüren zanlı burada polise teslim oldu.