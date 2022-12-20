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    Malatya'da otobüs ile ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

    Halk otobüsü ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
    • 20.12.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 10:54
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    Malatya'da otobüs ile ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

    Malatya'da sabah saatlerinde Fırat Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde Mehmet A. yönetimindeki 44 ACD 717 plakalı halk otobüsü ile Ferhat B.'nin kullandığı 44 BG 876 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

    Kazada sürücüler ile araçlardaki Emre B., Osman G., İbrahim Y., İlker M., Aysel Ö. ve Abuzer Y. yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bir kişinin durumu ağır

    Yaralılardan Emre B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Malatya da otobüs ile ticari araç çarpıştı: 8 yaralı #1

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    Malatya da otobüs ile ticari araç çarpıştı: 8 yaralı #6


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