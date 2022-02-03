Işık ihlali yaptığı iddia edilen Tofaş marka otomobil, özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, aracı ise hurdaya döndü.

Malatya-Ankara karayolu Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi (MAŞTİ) önünde kaza yaşandı.

İddiaya göre, kent merkezi istikametinden gelerek Bostanbaşı Mahallesi istikametine seyir halinde olan özel halk otobüsü sürücüsü T.Y., yolcuları indirmek için durağa yanaştı.

IŞIK İHLALİ YAPAN TOFAŞ, OTOBÜSE ÇARPTI

Bu esnada aynı yöne seyreden ve ışık ihlali yaptığı ileri sürülen İ.Ö. yönetimindeki Tofaş marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, aracı ise hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'da otobüs terminali önünde kaza VİDEO



ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Hurdaya dönen aracın bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.