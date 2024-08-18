Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi ağır yaralandı

İHA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Medeniyet Caddesi üzerinde seyreden otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Kazada araçlar hurdaya dönerken A.E.Ş. (19) ve H.E. (14) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLİ TAŞLADILAR
Kazayı haber alarak olarak yerine gelen yaralıların yakınları otomobili taş yağmuruna tuttu.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar buradan Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan A.E.Ş. ve H.E.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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