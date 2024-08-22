Malatya'da otomobilin çarptığı yaşlı kadını başka bir araç ezdi Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Kanlar içerisinde yola savrulan ve başka bir aracın üzerinden geçtiği yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İHA

Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan sürücü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İnce Bilgili'ye (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içerisinde karşı şeride savrulan yaşlı kadının üzerinden Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden başka bir otomobil geçti.

YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Karayolu üzerinde yerde yatan kadını fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)