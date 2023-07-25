Malatya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Karapınar Mahallesi'nde Oğuzhan K. yönetimindeki otomobil ile Ömer A. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Ömer A.'nın kullandığı otomobil şarampole devrildi, diğer otomobil ise hurda yığınına döndü.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
9 yaşındaki Ensar hayatını kaybetti
Kazada sürücüler Oğuzhan K. (28), Ömer A. (39) ile otomobillerde bulunan Ülger S. (38), Müslüm S. (42), Muhammet S. (9), Kardelen S. (14) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 9 yaşındaki Ensar Sakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ensar Sakar'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.