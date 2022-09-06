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    Malatya'da otoparkta bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü

    Malatya'da otoparkta göğüs bölgesinden bıçaklanmış halde yerde yatarken bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 06.09.2022 - 01:47
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    Malatya'da otoparkta bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü

    Saat 20.15 sıralarında Malatya Büyükşehir Belediyesi otoparkında meydana gelen olayda, park halindeki bir aracın arka kısmında kanlar içerisinde yerde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Göğsünden bıçaklanmış halde bulundu

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde isminin Cahit Varol (47) olduğu belirlenen şahsın göğüs bölgesinden bıçaklandığını tespit etti.

    Hayatını kaybetti

    Bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayın şüphelisi olarak belirlenen 17 yaşlarındaki Z.A.'nın da aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanarak bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

    İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet savcısının incelemelerde bulunduğu olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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