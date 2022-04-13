Petrol
106.6
1.87%
Euro
15.83
0.11%
Dolar
14.58
-0.14%
Altın
922.32
0.02%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
592.820
-0.27%
BTXN Coin
30.18
-4.37%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Malatya'da oynarken aracın altında kalan 3 yaşındaki kız kurtarılamadı

    Battalgazi ilçesindeki sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı çocuk hayatını kaybetti.
    • 13.04.2022 - 16:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da oynarken aracın altında kalan 3 yaşındaki kız kurtarılamadı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ilerleyen E.B. kontrolündeki 44 ABU 642 plakalı araç, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Kader Y.’ye çarptı.

    Aracın altında kalan küçük çocuk ağır yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kader Y. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    3 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı

    Ağır yaralı olduğu bilinen küçük Kader, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Sürücü gözaltında

    İHA'nın haberine göre, araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya da oynarken aracın altında kalan 3 yaşındaki kız kurtarılamadı #1


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan kim olacak?
    Futbol

    Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan kim olacak?

    Putin'in kızları dahil 398 kişinin mal varlıkları Japonya'da donduruluyor
    Dünya

    Putin'in kızları dahil 398 kişinin mal varlıkları Japonya'da donduruluyor

    Görüş Bildir