Malatya'da oynarken aracın altında kalan 3 yaşındaki kız kurtarılamadı

Battalgazi ilçesindeki sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı çocuk hayatını kaybetti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ilerleyen E.B. kontrolündeki 44 ABU 642 plakalı araç, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Kader Y.’ye çarptı.

Aracın altında kalan küçük çocuk ağır yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kader Y. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı

Ağır yaralı olduğu bilinen küçük Kader, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltında

İHA'nın haberine göre, araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.