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- Malatya'da oyun oynarken elektrik akımına kapılan çocuk kurtarılamadı
Malatya'da oyun oynarken elektrik akımına kapılan çocuk kurtarılamadı
Sokakta oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan Hiranur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 02.08.2022 - 13:02
- Güncelleme : 02.08.2022 - 13:20
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çocuklar sokakta oyun oynarken acı olay yaşandı.
3 yaşındaki Hiranur Dilek, evinin önündeki aydınlatma direğinin önünde oyun oynarken elektrik akımna kapıldı.
Hastanede hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hiranur, burada hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı
İHA'nın aktarımına göre; ailesine teslim edilen küçük çocuğun cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.