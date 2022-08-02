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    Malatya'da oyun oynarken elektrik akımına kapılan çocuk kurtarılamadı

    Sokakta oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan Hiranur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 02.08.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 13:20
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    Malatya'da oyun oynarken elektrik akımına kapılan çocuk kurtarılamadı

    Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çocuklar sokakta oyun oynarken acı olay yaşandı.

    3 yaşındaki Hiranur Dilek, evinin önündeki aydınlatma direğinin önünde oyun oynarken elektrik akımna kapıldı.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hiranur, burada hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı

    İHA'nın aktarımına göre; ailesine teslim edilen küçük çocuğun cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Malatya da oyun oynarken elektrik akımına kapılan çocuk kurtarılamadı #1


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