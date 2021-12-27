Euro
12.7693
2.65%
Dolar
11.2715
2.55%
Altın
654.5610
2.54%
Borsa
1,914.21
1.21%
Bitcoin
584.040
0.09%
BTXN Coin
37.98
2.34%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Malatya'da polis memuru evinde ölü bulundu

    Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen 52 yaşındaki Uğur Bulut, yakınlarının ihbarı üzerine bildirdiği emniyet ekipleri tarafından evinde cansız bulundu.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 11:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da polis memuru evinde ölü bulundu

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'ndeki Mazi Sokak'ta bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan polis memuru Uğur Bulut'tan (51) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

    EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

    Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açıp içeri girdiklerinde Bulut'u hareketsiz şekilde buldu.

    Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen Bulut'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

    CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

    Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen polis memuru Uğur Bulut'un cenazesi Malatya'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Elazığ'a gönderilecek.

    Malatya da polis memuru evinde ölü bulundu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir