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Malatya'da polis memuru evinde ölü bulundu
Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen 52 yaşındaki Uğur Bulut, yakınlarının ihbarı üzerine bildirdiği emniyet ekipleri tarafından evinde cansız bulundu.
- İHA
- 27.12.2021 - 11:44
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'ndeki Mazi Sokak'ta bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan polis memuru Uğur Bulut'tan (51) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açıp içeri girdiklerinde Bulut'u hareketsiz şekilde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen Bulut'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK
Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen polis memuru Uğur Bulut'un cenazesi Malatya'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Elazığ'a gönderilecek.