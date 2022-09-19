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    Malatya'da rahatsızlanan eşini hastaneye götüren doktor kalp krizi geçirdi

    Battalgazi ilçesinde hastalanan karısını hastaneye götüren doktor, aniden kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybeden doktor, memleketinde defnedildi.
    • 19.09.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 16:22
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    Malatya'da rahatsızlanan eşini hastaneye götüren doktor kalp krizi geçirdi

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çalışan Doktor Ertunga Takçı'nın eşi, bir anda rahatsızlandı.

    Eşini apar topar hastaneye götüren Takçı, bu esnada kalp krizi geçirdi.

    Doktor kurtarılamadı

    Tedavi altına alınan Takçı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Doktor Ertunga Takçı'nın cansız bedeni, memleketi Sivas’ın Gürün ilçesine götürüldü.

    Memleketinde defnedildi

    Takçı’nın, Suçatı köyünde kılınan cenaze namazından sonra burada defnedildiği bildirildi.

    Bu arada, Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk ise yayınladığı mesajında, “İlimize bağlı Başharık Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan mesai arkadaşımız Dr. Ertunga Takçı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesinin, sağlık camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

    Malatya da rahatsızlanan eşini hastaneye götüren doktor kalp krizi geçirdi #1


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