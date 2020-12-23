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    Malatya'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

    Polis ekiplerinin düzenlediği sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 125 litre sahte içkiye de el konulduğu belirtildi.
    • DHA
    • 23.12.2020 - 17:18
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 17:26
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    Malatya'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

    Emniyetin sahte içki üreticilerine ve satıcılarına yönelik operasyonları devam ediyor.

    Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    125 LİTRE İÇKİ BULUNDU

    Polis ekiplerince bir depo ile bir araçta yapılan aramada satışa hazır, şişelere doldurulmuş 125 litre sahte içki ele geçirdi.

    1 GÖZALTI

    Sahte içkiye el koyan polis, ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

    Malatya da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı #1

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