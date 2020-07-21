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    Malatya'da saldırı sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

    çay ocağında oturanlara bir motosikletten açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı, 1 hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 23:17
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    Malatya'da saldırı sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesi bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Battalgazi alt geçit mevkiinde bulunan bir çay ocağında oturan 3 kişinin üzerine bölgeye motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

    Açılan ateş sonucunda Mehmet İ. (38) ile birlikte 2 kişi yaralanırken olayın şüphelileri kaçarak izini kaybettirdi.

    Malatya'da saldırı sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı #1

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildi olayda Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet İ. (38) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

    İki yaralanın hastanede tedavileri sürerken, olay yerinde inceleme yapan ekipler 4 adet boş kovan buldu.

    Ekiplerin olayın şüphelilerini yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

    Malatya'da saldırı sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı #2

    Malatya'da saldırı sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı #3

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