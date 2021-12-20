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- Malatya'da Şanlıurfa Valiliği koruma aracı kazaya karıştı: 4 yaralı
Malatya'da Şanlıurfa Valiliği koruma aracı kazaya karıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in koruma ekibi Malatya'da bir araçla çarpıştı. Kaza sonucu ise 4 kişi yaralandı.
- AA
- 20.12.2021 - 14:44
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in koruma ekibi, Malatya'da kazaya karıştı.
Çevreyolu Buhara Caddesi Çöşnük Kavşağı üzerinde seyir halinde olan H.G. idaresindeki 44 EM 898 plakalı otomobil, Vali Erin'in 63 BE 243 plakalı koruma aracıyla çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Polis memuru M.A. idaresindeki koruma aracı ve kazaya karışan diğer araçta toplam 4 kişi yaralandı.
Ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.