Malatya'da şantiyede çıkan kavgaya polis müdahalesi

İHA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bir şantiyede meydana gelen olayda, bölgede inşaat faaliyetleri sürdüren bir şantiyede çalışan işçiler arasında gerilim yaşandı.
Gerilim kısa sürede kavgaya dönüştü.
ÇEVİK KUVVET EKİBİ SEVK EDİLDİ
İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ile çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga, ekiplerin müdahalesiyle son buldu.
Kavgada yaralanan olmazken, öte yandan, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış