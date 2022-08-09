Malatya’da, şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı

Teröristlerin yerleştirdiği EYP’nin patlamasıyla yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç’un baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 03 Ağustos 2022’de, teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlamasıyla, Piyade Uzman Çavuş Halil Koç yaralandı.

Koç, yaralı olarak kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, 8 Ağustos’ta şehit oldu.

Baba ocağına Türk bayrağı asıldı

İHA’nın haberine göre; şehidin Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’ndeki baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki şehidin naaşının yarın gündüz saatlerinde Malatya’ya getirilerek Şehir Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedileceği öğrenildi.

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