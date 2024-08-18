Malatya'da seyyar satıcı ve müşteri arasında 'pahalı ürün' kavgası Battalgazi ilçesinde hırdavat ürünleri satan seyyar satıcı M.G., müşterisi O.Y.'nin ürünlerini pahalı bulması üzerine çıkan tartışmada, O.Y.'yi bıçakladı.

İHA

Malatya'da satıcı ve müşteri arasındaki fiyat kavgası kanlı bitti.

Geçimini kaldırım üzerinde çeşitli hırdavat ürünleri satarak sağlayan M.G., müşterisi O.Y. ile tartışmaya başladı.

PAHALI ÜRÜN TARTIŞMASI

Battalgazi ilçesi Avukat Sokak'ta 'pahalı ürün' tartışmasına giren ikili arasında tansiyon kısa sürede yükseldi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle müşteri O.Y. seyyar satıcıyı darp etti.

M.G. ise yanındaki bıçakla O.Y.'yi bıçaklamaya çalıştı.

İKİ TARAF DA YARALANDI

Çıkan kavgada O.Y. kol kısmına aldığı bıçak darbesiyle, M.G. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan biri Turgut Özal Tıp Merkezi'ne diğer yaralı ise Battalgazi ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olay yerinde inceleme yapan ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak buldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)