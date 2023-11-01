Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Malatya'da silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Suç aletiyle birlikte yakalanan zanlı gözaltına alındı.

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde T.Ö. ile K.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda K.Ö.'nün açtığı ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden T.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakalandı

Olayın zanlısı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)