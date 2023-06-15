Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı Malatya’da kaldığı çadırda silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki şahıs göğsünden yaralandı.

İHA

Malatya'da saat 22.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde, İnderesi Caddesi üzerinde bulunan bir parkta çadırda kalan E.U.’nın (37) yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yanında getirdiği tabanca ile E.U.’ya ateş açtı.

Şüpheli kaçtı

Açılan ateş sonucu göğüs kısmına isabet alan şahıs yaralanırken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Şüpheli aranıyor

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.