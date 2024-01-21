Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada G.B. (22), A.G.'yi silahla karın bölgesinden; A.G. ise G.B.'yi bacağında bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılardan A.G., Turgut Özal Tıp Merkezi'ne; diğer yaralı ise Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın gerçekleştiği bölgede delil araştırması yapan ekipler olaya karıştıkları belirlen 2 kişiyi ise ifadelerini alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)