Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

İHA
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.
Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada G.B. (22), A.G.'yi silahla karın bölgesinden; A.G. ise G.B.'yi bacağında bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılardan A.G., Turgut Özal Tıp Merkezi'ne; diğer yaralı ise Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Olayın gerçekleştiği bölgede delil araştırması yapan ekipler olaya karıştıkları belirlen 2 kişiyi ise ifadelerini alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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