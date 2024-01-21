Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada G.B. (22), A.G.'yi silahla karın bölgesinden; A.G. ise G.B.'yi bacağında bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılardan A.G., Turgut Özal Tıp Merkezi'ne; diğer yaralı ise Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın gerçekleştiği bölgede delil araştırması yapan ekipler olaya karıştıkları belirlen 2 kişiyi ise ifadelerini alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)