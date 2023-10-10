Malatya'da sivil ekip aracı kazaya karıştı: 2'si polis 4 yaralı Malatya'da sivil polis aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si polis memuru 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Malatya'da Elazığ kara yolu Çöşnük kavşağında sivil ekip aracı ile otomobil çarpıştı.

Kazada 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların durumu iyi

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan polis memurları K.D. ile F.O., Turgut Özal Tıp Merkezi'ne; diğer 2 yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanelerde tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)