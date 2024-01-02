Malatya'da sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan şahıs yaralandı Malatya'da sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan bir balıkçıdan alışveriş yaptıktan sonra aracına yönelen E.O.'ya (38) kimliği belirsiz bir kişi tarafından cadde ortasında silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu sol bacağında yaralanan E.O. kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

8 kovan bulundu

Bölgede inceleme yapan ekipler 3'ü dolu 8 adet kovan bulurken E.O.'ya ait olduğu belirtilen aracın lastiğine de kurşun isabet ettiğini belirlendi.

Ekiplerin saldırganı yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)