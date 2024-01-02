İHA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan bir balıkçıdan alışveriş yaptıktan sonra aracına yönelen E.O.'ya (38) kimliği belirsiz bir kişi tarafından cadde ortasında silahla ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu sol bacağında yaralanan E.O. kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan kaçarak bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
8 kovan bulundu
Bölgede inceleme yapan ekipler 3'ü dolu 8 adet kovan bulurken E.O.'ya ait olduğu belirtilen aracın lastiğine de kurşun isabet ettiğini belirlendi.
Ekiplerin saldırganı yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış