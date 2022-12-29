Malatya’da, şüpheli araçlardan uzun namlulu silahlar çıktı

Şüphe üzerine ekipler tarafından durdurulan 2 aracın içinden uzun namlulu silahlar ile tabanca çıktı. Olayda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipler şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekiplerin şüpheleri haklı çıktı.

Ele geçirilenler

AA’nın haberine göre; aramalarda 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca ve bu silahlara ait 20 fişek ele geçirildi.

3 gözaltı

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.