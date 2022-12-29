- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Malatya’da, şüpheli araçlardan uzun namlulu silahlar çıktı
Malatya’da, şüpheli araçlardan uzun namlulu silahlar çıktı
Şüphe üzerine ekipler tarafından durdurulan 2 aracın içinden uzun namlulu silahlar ile tabanca çıktı. Olayda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.
- 29.12.2022 - 12:32
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipler şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekiplerin şüpheleri haklı çıktı.
Ele geçirilenler
AA’nın haberine göre; aramalarda 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca ve bu silahlara ait 20 fişek ele geçirildi.
3 gözaltı
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.