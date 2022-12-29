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    Malatya’da, şüpheli araçlardan uzun namlulu silahlar çıktı

    Şüphe üzerine ekipler tarafından durdurulan 2 aracın içinden uzun namlulu silahlar ile tabanca çıktı. Olayda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.
    • 29.12.2022 - 12:32
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    Malatya’da, şüpheli araçlardan uzun namlulu silahlar çıktı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipler şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.

    Araçta arama yapan ekiplerin şüpheleri haklı çıktı.

    Ele geçirilenler

    AA’nın haberine göre; aramalarda 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca ve bu silahlara ait 20 fişek ele geçirildi.

    3 gözaltı

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.


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