Malatya’da, şüpheli çanta bomba imha ekiplerini harekete geçirdi

Meydandaki bir bankın üzerinde fark edilen çanta, bomba şüphesi ile patlatılmak üzereyken sahibi ortaya çıktı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Meydanı’nda, saat 15.10 sıralarında, devriye görevindeki polis ekipleri, bir bankın üzerinde uzun bir süredir duran çantayı fark etti.

Çevrede güvenlik önemli alındı, bomba imha ekiplerine haber verildi.

Ekipler, meydanı boşaltılarak uzmanların gelmesi bekledi.

Patlatma hazırlığı yapılırken, çanta sahibi geldi

İHA’nın haberine göre; kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının çantayı bomba robotu ile patlatma hazırlığı yaptığı sırada, çantanın sahibi kadın olay yerine geldi.

Çocuklarıyla parkta bir süre kaldıktan sonra evine döndüğünde çantasının yanında olmadığını fark ederek çantayı aramaya başladığını ifade eden kadına, çantası yapılan kontroller sonrası teslim edildi.

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