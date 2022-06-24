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Malatya'da tarihi sikkeler ele geçirildi

Malatya'da tarihi sikkeler ele geçirildi

İhbar üzerine iş yerine yapılan operasyonda 44 adet sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirilirken şüpheli kişi hakkında, 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.