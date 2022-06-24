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- Malatya'da tarihi sikkeler ele geçirildi
Malatya'da tarihi sikkeler ele geçirildi
İhbar üzerine iş yerine yapılan operasyonda 44 adet sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirilirken şüpheli kişi hakkında, 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
- 24.06.2022 - 16:25
- Güncelleme : 24.06.2022 - 16:44
Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin bulundurulduğu ihbarını aldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ihbar edilen iş yerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama yaptı.
44 adet sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirildi
Jandarma tarafından yapılan aramada, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 adet sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirildi.
Şüpheli hakkında işlem yapıldı
İHA'nın haberine göre; iş yeri sahibi hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.