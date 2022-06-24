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    Malatya'da tarihi sikkeler ele geçirildi

    İhbar üzerine iş yerine yapılan operasyonda 44 adet sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirilirken şüpheli kişi hakkında, 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
    • 24.06.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 16:44
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    Malatya'da tarihi sikkeler ele geçirildi

    Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin bulundurulduğu ihbarını aldı.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ihbar edilen iş yerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama yaptı.

    44 adet sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirildi

    Jandarma tarafından yapılan aramada, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 adet sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirildi.

    Şüpheli hakkında işlem yapıldı

    İHA'nın haberine göre; iş yeri sahibi hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

    Malatya da tarihi sikkeler ele geçirildi #1

    Malatya da tarihi sikkeler ele geçirildi #2


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