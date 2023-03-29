Malatya’da tartıştığı kardeşlerinden birini öldürdü, diğerini yaraladı İki kardeşinden birini bıçaklayarak öldüren, diğerini de yaralayan zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Aslantepe Mahallesi Çakmak Sokak'taki ikametlerinde kardeşleri Erhan Y.(38) ve H.Y.(48) ile tartışan A.Y., bıçağına davrandı.

Biri öldü, diğeri yaralandı

Kardeşlerine bıçakla saldıran A.Y., Erhan Y.’nin ölümüne diğerinin ise yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Katil kardeş gözaltına alındı

Erhan Y.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na, yaralı H.Y. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir kardeşini öldüren diğerini yaralayan A.Y. ise polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturuluyor

Dehşete düşüren olayla ilgili soruşturma başlatıldı.