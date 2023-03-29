Malatya’da tartıştığı kardeşlerinden birini öldürdü, diğerini yaraladı

İHA
Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Aslantepe Mahallesi Çakmak Sokak'taki ikametlerinde kardeşleri Erhan Y.(38) ve H.Y.(48) ile tartışan A.Y., bıçağına davrandı.
Biri öldü, diğeri yaralandı
Kardeşlerine bıçakla saldıran A.Y., Erhan Y.’nin ölümüne diğerinin ise yaralanmasına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Katil kardeş gözaltına alındı
Erhan Y.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na, yaralı H.Y. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bir kardeşini öldüren diğerini yaralayan A.Y. ise polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturuluyor
Dehşete düşüren olayla ilgili soruşturma başlatıldı.