Malatya'da tartıştığı kocasının bıçakladığı kadın öldü Kendisinden 10 yaş küçük eşini tartışma sırasında 30 bıçak darbesiyle katleden koca, gözaltına alındı. Genç kadının yarın defnedileceği öğrenilirken, katil kocanın emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

DHA

Genç bir kadın, kocası tarafından katledildi.

Korkunç olay, Malatya’da yaşandı…

Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi'nde ikamet eden 33 yaşındaki Mehmet Alper ile 22 yaşındaki eşi Büşra Alper arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Genç kadın kurtarılamadı

Tartışma sırasında Mehmet Alper, bıçakla eşi Büşra Alper'i yaraladı.

Kanlar içerisinde kalan Büşra Alper, gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Büşra Alper, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Şüpheli koca gözaltına alındı

Büşra Alper'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Annesi kent dışında bulunan genç kadının, yarın Şehir Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Karısını 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü öne sürülen ve polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Alper'in emniyetteki sorgulaması sürüyor.