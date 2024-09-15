İHA
Malatya’da gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Battalgazi ilçesinin Çatyol mevkiinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında küçük çaplı yangın çıktı.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler tarafından yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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