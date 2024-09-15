İHA

Malatya’da gece saatlerinde çıkan paniğe neden oldu.

Battalgazi ilçesinin Çatyol mevkiinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında küçük çaplı yangın çıktı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler tarafından yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör