Malatya’da terör operasyonu: 10 tutuklama

Jandarma tarafından terör örgütlerini yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 zanlıdan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde operasyona çıktı…

Terör örgütü DEAŞ, PKK/PYD/YPG üyelerinin yakalanmasına yönelik son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, 25 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

10 terör yanlısı tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5 DEAŞ’lı ile 5 PKK/PYD/YPG üyesi 10 zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İHA’nın haberine göre 1 zanlı serbest bırakıldı, 14 zanlıya ise adli kontrol uygulandı.

DEAŞ terör örgütü mensubu bir zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.