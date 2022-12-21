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- Malatya’da terör operasyonu: 10 tutuklama
Malatya’da terör operasyonu: 10 tutuklama
Jandarma tarafından terör örgütlerini yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 zanlıdan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 21.12.2022 - 16:13
- Güncelleme : 21.12.2022 - 16:15
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde operasyona çıktı…
Terör örgütü DEAŞ, PKK/PYD/YPG üyelerinin yakalanmasına yönelik son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, 25 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
10 terör yanlısı tutuklandı
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5 DEAŞ’lı ile 5 PKK/PYD/YPG üyesi 10 zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
İHA’nın haberine göre 1 zanlı serbest bırakıldı, 14 zanlıya ise adli kontrol uygulandı.
DEAŞ terör örgütü mensubu bir zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.