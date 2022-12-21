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    Malatya’da terör operasyonu: 10 tutuklama

    Jandarma tarafından terör örgütlerini yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 zanlıdan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 21.12.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 16:15
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    Malatya’da terör operasyonu: 10 tutuklama

    Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde operasyona çıktı…

    Terör örgütü DEAŞ, PKK/PYD/YPG üyelerinin yakalanmasına yönelik son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, 25 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

    10 terör yanlısı tutuklandı

    Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5 DEAŞ’lı ile 5 PKK/PYD/YPG üyesi 10 zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    İHA’nın haberine göre 1 zanlı serbest bırakıldı, 14 zanlıya ise adli kontrol uygulandı.

    DEAŞ terör örgütü mensubu bir zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

    Malatya’da terör operasyonu: 10 tutuklama #1


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