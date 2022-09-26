Malatya'da trafik kazasında ölen aynı aileden 6 kişi, toprağa verildi

Hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişinin cenazesi, toprağa verildi.

Malatya-Kayseri kara yolunda dün sabah saatlerinde bir tır ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan aileden, 2’si çocuk olmak üzere 6 kişi vefat etti.

DHA’nın haberine göre aile, Fatma Yavuz'un babasının vefat etmesi üzerine yola çıktı. Fatma Yavuz’un eşi Tarık, kayınpederi Murat, kayınvalidesi Leyla ile çocukları Batın Kaan ve Beril Su Yavuz ile birlikte Kuşadası'na cenazeye gitti.

Cenazenin defnedilmesinin ardından memleketleri Malatya'ya dönen Murat Yavuz (59) yönetimindeki hafif ticari araç, sabah erken saatlerde şerit değiştirip karşı yönden gelen Hüseyin D.'nin kullandığı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Araç hurdaya döndü

Kaza neticesinde Murat Yavuz kontrolündeki araç hurdaya döndü. DHA’nın haberine göre; sürücü Murat Yavuz ile yanında bulunan eşi Leyla (58), oğlu Tarık (36), gelini Fatma (34), torunları Batın Kaan (14) ve Beril Su Yavuz (7) yaşamlarını yitirdi.

Yavuz Ailesi'nin 6 ferdi için öğle vakti Konak Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, MHP milletvekili Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Umut Yalçın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yavuz Ailesi'nin akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından hayatını kaybedenler, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Sürücünün uyuma ihtimali üzerinde duruldu

Kaza yerinde yapılan incelemede yaşamını yitiren Murat Yavuz'un kullandığı hafif ticari aracın, Doğanlar mevkisine geldiğinde karşı şeride geçmesi neticesinde Malatya istikametinden Kayseri istikametine seyreden sürücü Hüseyin D. idaresindeki tır ile kafa kafaya çarpıştığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin raporunda, Yavuz Ailesi'nin 24 Eylül saat 18.30'da Kuşadası'ndan hareket ettikleri ve 1250 kilometre yol gittikten sonra Malatya'ya 40 kilometre kala 25 Eylül günü saat 08.00 sıralarında kaza yaptıkları, kazanın şerit değiştiren hafif ticari aracın sürücüsünün fren izine rastlanmayan ve boş olan yolda uyumuş olma ihtimalinden kaynaklı olabileceği ve teknik incelemenin sürdüğü vurgulandı.

“Benim kaçmama rağmen, araç gelip tırın ön bölümüne çarptı”

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Hüseyin D., sorgulamasının ardından savcılık talimatıyla üzere serbest bırakıldı. Hüseyin D. ifadesinde; kendisinin Kayseri yönüne doğru sağ şeritte ilerlerken, karşı yönden hafif ticari aracın geldiğini gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Araç bir anda şerit değiştirdi, ben korna çalarak yol kenarına doğru kaçmaya çalıştım. Benim kaçmama rağmen, araç gelip tırın ön bölümüne çarptı. Yolda herhangi bir araç olmadığı için hafif ticari aracın sollama yapması gibi bir durum da söz konusu değildi. Aracın sürücüsünün uyuduğunu düşünüyorum. Kaza sonrası araçtaki 6 kişinin öldüğünü öğrenince çok üzüldüm.”