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    Malatya'da tüfeğine doldur boşalt yapan şahıs ağabeyini vurdu

    İki katlı müstakil evde yaşanan olayda, tüfeği doldur boşalt yaparken ateş açan M.T., ağabeyini yüzünden vurdu. M.T. olay sonrası polise teslim oldu.
    • 16.12.2022 - 16:03
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    Malatya'da tüfeğine doldur boşalt yapan şahıs ağabeyini vurdu

    Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Cemal Gürsel Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.T. (24) tüfeğine doldurt boşalt yapmaya başladı.

    Saçmalar ağabeyine denk geldi

    Bu sırada aniden ateş alan silahtan çıkan saçmalar sekerek ağabeyi Ş.T.’nin (26) yüzüne isabet etti.

    Polise teslim oldu

    Burun kısmında yaralanan Ş.T. ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, M.T. polis merkezine giderek teslim oldu.

    Ş.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

    Malatya da tüfeğine doldur boşalt yapan şahıs ağabeyini vurdu #1

    Malatya da tüfeğine doldur boşalt yapan şahıs ağabeyini vurdu #2

    Malatya da tüfeğine doldur boşalt yapan şahıs ağabeyini vurdu #3


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