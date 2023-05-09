Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı İki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucu operasyonu hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan operasyonlar her geçen gün artıyor.

Uyuşturucu tacirlerine yönetilik operasyonlarla ülke içerisinde vatandaşları zehirleyecek şahısların önüne geçilmeye çalışılıyor.

Bir yeni operasyonun adresi ise Malatya oldu ekipler Malatya'da yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı hazırlığında olan zehir tacirlerine yönelik operasyon yaptı.

1 kişi gözaltına alındı

Yapılan operasyonda B.H. isimli şahıs Şanlıurfa’da yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu yapıldı

Şahsın aracında yapılan aramalarda benzin deposuna zulalanmış 30 paket halinde toplam 15 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı

Malatya’ya getirilen B.H. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.