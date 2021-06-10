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- Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı.
- DHA
- 10.06.2021 - 09:37
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarında; 23 gram metamfetamin, 187 gram bonzai, 665 hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
6 GÖZALTI
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.