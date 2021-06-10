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    Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

    Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 09:37
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    Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

    Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    Eş zamanlı baskınlarında; 23 gram metamfetamin, 187 gram bonzai, 665 hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    6 GÖZALTI

    Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Malatya da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı #1

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