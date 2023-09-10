Malatya'da vahşi cinayet: Husumetlisinin boğazını kesti, canlı yayın yaptı Malatya’da bir şahıs tartıştığı husumetlisini bıçakla boynundan yaralayıp sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Yaralı hastanede yaşamını yitirirken, katil zanlısı olayın ardından gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Malatya'da gece yarısı Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’nde, T.G. husumetlisi olan Ali Korkmaz’ı (35) Ayverdi sokakta bulunan metruk bir eve çağırarak görüşmek istediğini söyledi. Boğazından yaraladı Belirtilen adrese gelen Ali Korkmaz ile T.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, boyun kısmına bıçak darbesi alan Ali Korkmaz ağır yaralandı. Canlı yayın açtı Yaralı şahıs kanlar içerisinde sokağa çıkarak yardım isterken, şüpheli T.G. ise sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Yaralı, hayatını kabetti Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Katil zanlısı gözaltında Katil zanlısı T.G.’nin suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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