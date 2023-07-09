Malatya'da yakıt dolu tanker devrildi! Facianın eşiğinden dönüldü Malatya - Elazığ yolunda yakıt dolu tankerin devrilmesi sonucu, korku dolu anlar yaşadı. Tır sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle uzun süre trafik akışına izin verilmedi.

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Malatya - Elazığ yolunda herkesin yüreğini ağza getiren bir kaza meydana geldi.

Atilla Ö. isimli şahsın kullandığı yakıt dolu tır, Elazığ istikametine seyir halindeyken dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yolun sağ kenarında bulunan çöp konteynırına çarparak devrildi.

Malatya'dan yola çıkan tırın devrilmesi sonucu, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yol araç trafiğine kapatıldı

Yaralanan tanker sürücüsü 112 ambulansı ile Turgut Özal tıp Merkezine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası tankerden yakıt akması nedeniyle yol çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

Yakıt tahliye edildi, trafik yeniden akmaya başladı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve jandarma çevre güvenliği alırken, yakıtın güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ile yol tek taraflı trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.