Malatya'da yanan yemekten çıkan dumandan zehirlenen kişi öldü

Malatya'da yanan yemekten çıkan dumandan zehirlenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saat 19.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İsmet Paşa Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan 60 yaşındaki Perihan Yücekaya pişirdiği yemeği ocakta unuttu.

YAŞLI KADIN DUMANDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun dumanı fark ederek mutfağa giden yaşlı kadın burada ocağa söndüremeden yere yığıldı. Akşam saatlerinde işten eve dönen oğlu ikamete girdiğinde yoğun dumanla karşılaşırken, annesini mutfakta yerde yatar halde buldu. Ocağın altını kapan şahıs komşularında yardım isterken, dumandan etkilen annesini apartman önüne çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği evde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.













