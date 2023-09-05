İHA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde 31 yaşındaki E.Z. bir süre ilişki yaşadığı daha sonra ise kendini terk ederek eşine dönen N.Z. ve eşi E.Z. ile yolda karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan kavgada E.Z. silahıyla karı kocayı vurdu.
Hastaneye kaldırıldı
Şüpheli şahıs kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralı çift, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ekipler çalışmalarını sürdürüyor
Olay yerinde inceleme yapan ekipler şüpheli E.Z.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ayrıca yaşanan olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.