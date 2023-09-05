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Malatya'da yasak aşkların kavgasında kan döküldü: 2 yaralı Abone Olun

Malatya'da yasak aşkların kavgasında kan döküldü: 2 yaralı Kuzeninin eşi ile ilişki yaşadığı ileri sürülen 31 yaşındaki şahıs kendini terk eden yasak aşkı ile eşini silahla vurarak yaraladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde 31 yaşındaki E.Z. bir süre ilişki yaşadığı daha sonra ise kendini terk ederek eşine dönen N.Z. ve eşi E.Z. ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan kavgada E.Z. silahıyla karı kocayı vurdu. Hastaneye kaldırıldı Şüpheli şahıs kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralı çift, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor Olay yerinde inceleme yapan ekipler şüpheli E.Z.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ayrıca yaşanan olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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