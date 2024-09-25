Malatya'da yayaya çarpan motosiklet metrelerce savruldu

İHA
Bugün saat 19.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İstasyon kavşağı mevkiinde, Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 67 ABH 494 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.
MOTOSİKLET SAVRULDU, SÜRÜCÜ VE YAYA YARALANDI
Kazada motosiklet metrelerce savrulurken, yaya ile sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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