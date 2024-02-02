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Malatya'da yeni aldığı tırla trafiğe çıktığı ilk gün kaza yaptı

Malatya'da yeni aldığı tırla trafiğe çıktığı ilk gün kaza yaptı Yeni aldığı araçla trafiğe çıkan tır sürücüsü, ilk gününde kaza yaptı. Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü ise acısını unutup aracının derdine düştü.