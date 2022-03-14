Petrol
107.05
-4.99%
Euro
16.17
0.22%
Dolar
14.75
-0.10%
Altın
928.49
-1.36%
Borsa
2091
1.81%
Bitcoin
577.988
0.07%
BTXN Coin
38.48
0.13%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 17 yaralı

    Otomobille çarpışan yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 17 kişi yaralanırken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 17 yaralı

    Malatya yönüne seyir halinde olan Ali T. yönetimindeki 44 J 5653 plakalı yolcu minibüsü, Pütürge ilçesi Çermik Küme Evleri mevkisinin Taşmış Mahallesi'nde karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 YT 875 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    17 KİŞİ YARALANDI

    Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü, şarampole devrildi.

    Öğle saatlerinde meydana gelen kazada minibüste 15, otomobilde ise 2 kişi yaralandı.

    İTFAİYE ÇIKARDI

    Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Malatya da yolcu minibüsü devrildi: 17 yaralı #1

    Malatya da yolcu minibüsü devrildi: 17 yaralı #2

    Malatya da yolcu minibüsü devrildi: 17 yaralı #3

    Malatya da yolcu minibüsü devrildi: 17 yaralı #4

    Malatya da yolcu minibüsü devrildi: 17 yaralı #5

    Malatya da yolcu minibüsü devrildi: 17 yaralı #6

    Malatya da yolcu minibüsü devrildi: 17 yaralı #7


    İlginizi Çekebilir

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı birçok çocuğu ailesiz bıraktı
    Dünya

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı birçok çocuğu ailesiz bıraktı

    Uzun süreli stresin neden olduğu 10 sağlık sorunu
    Sağlık

    Uzun süreli stresin neden olduğu 10 sağlık sorunu

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!

    Görüş Bildir