Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 17 yaralı

Otomobille çarpışan yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 17 kişi yaralanırken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya yönüne seyir halinde olan Ali T. yönetimindeki 44 J 5653 plakalı yolcu minibüsü, Pütürge ilçesi Çermik Küme Evleri mevkisinin Taşmış Mahallesi'nde karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 YT 875 plakalı otomobil ile çarpıştı.

17 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü, şarampole devrildi.

Öğle saatlerinde meydana gelen kazada minibüste 15, otomobilde ise 2 kişi yaralandı.

İTFAİYE ÇIKARDI

Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.